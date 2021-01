Bakayoko, la chiave che Gattuso vuole per il futuro

Bakayoko, è la chiave. Il francese sembra essere a suo agio nel centrocampo a due, l’assistente personale di Fabian che al contrario, patisce le pene dell’inferno in questo tipo di organizzazione di gioco. È in prestito dal Chelsea, ma se Gattuso e il Napoli raggiungeranno l’intesa per il rinnovo, c’è da giurarci che Ringhio chiederà di prenderlo anche il prossimo anno. D’altronde, ha solo 26 anni anche se per colpa di quella folta barba sembra avere qualche anno in più. Quasi un veterano. «Molto felice del mio primo gol con questa maglia azzurra! Tutti insieme», è il messaggio che posta su Instragram dove ha 1,1 milione di followers (in Francia è finito nelle polemiche per un mi piace a un post anti-Macron qualche settimana fa). E che Bakayoko e questo Napoli siano un gruppo unito come pochi si capisce dalla risposte. Quelle di Fabian («Che gol my bro») e di Petagna («My bro»). Dove bro per chi non bazzica sui social e nel linguaggio dei ragazzi sta per brother ovvero fratello.

Il Mattino