Bakayoko imperioso, l’unico a splendere; ecco i voti del cds per il centrocampo!

Centrocampo in palla per due terzi, con il solito Fabian Ruiz che fornisce una prestazione alquanto deludente (non che sia la prima, ndr). Per fortuna Bakayoko con uno stacco imperioso trova il bandolo della matassa del match.

Fabian Ruiz 4,5

Viene costretto a giocare un calcio che non gli appartiene. Le colpe non sono soltanto le sue.

Bakayoko 6,5

Unico argine in mezzo al campo, vede passare tutti come furie e pare disperato. Poi ha uno scatto e trova il gol che salva il Napoli.

Zielinski 6

Nella terra di nessuno, può semplicemente abbellire il vuoto che gli sta intorno. Musso gli nega uno dei suoi gol.