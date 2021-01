Bagni: “Forse ho giudicato male il Napoli. Gattuso non ha colpe di quanto accade”

A Radio Marte è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente.

“Gattuso non ha colpe per il rendimento della squadra. La mette in campo bene, però gioca Lozano davanti e non va bene, gioca Petagna e non va bene. In questo momento sono gli uomini che fanno fatica, non lui. Rrahmani ieri ha fatto un errore assurdo, non si può assolutamente. Gattuso non c’entra niente in tutto questo. Una volta che hai subito un gol così quasi non ti riprendi più. Non c’è più guizzo, non c’è carattere. Sembrava fosse finita la partita, invece c’era tempo. L’Udinese ha giocato di profondità, sono stati bravi perché hanno preso d’infilata il centrocampo del Napoli e hanno concluso spesso. Peraltro era una squadra che aveva fatto peggio in altre giornate.

Sono veramente troppe le sconfitte in campionato. Forse mi sono sbagliato nel dire che è una squadra da Scudetto, manca quel quid in campo quando le cose vanno male. Ieri Bakayoko ci ha salvato, adesso però ci sono tante squadre che stanno risalendo come l’Atalanta. Per esempio gli orobici prendono gol e riprendono a giocare come al solito, questo nel Napoli non lo vedo. Non sono deluso però, sono contento della vittoria.

Osimhen? Sarebbe stato determinante non tanto per i gol quanto per i movimenti. Petagna ha altre caratteristiche, Insigne però a un certo punto ha fatto un segno d’insofferenza perché non si muoveva nessuno. Però è andata così ed è andata bene. Se non avesse vinto il Napoli sarebbe stato in piena crisi. Tutte le settimane leggo di sfuriate e chiacchiere negli spogliatoi. Però si vede che non gli entra dentro ai ragazzi, perché ricadono sempre negli stessi errori.

Ancelotti? Sostituire Sarri dopo quanto fatto non era semplice, De Laurentiis ha preso un allenatore vincente in tutto il mondo e poi ha dovuto cacciarlo, per lui è stata una sconfitta. Koulibaly e Mertens pronti in Supercoppa? Ci sarà leadership. La Juventus continua a non piacermi, il Sassuolo ieri li ha messi in difficoltà in 10 vs 11″.