SKY – Gotti: “Certo, pesa perdere al 90°, ma ho visto cose positive”

Gotti, allenatore dell’ Udinese, a fine gara commenta la prestazione friulana ai microfoni Sky: “Chiaro che perdere al 90esimo ti pesa, soprattutto perchè non credo si meritasse di perdere. In più, si è concesso relativamente poco, la squadra ha fatto molte cose positive. L’atteggiamento è stato quello giusto, pesa il fatto di prendere gol su punizione e su rigore, cose in cui di solito siamo molto bravi. Non ho bisogno di attenuanti, ho bisogno di punti. In questa stagione non posso dire che la buona sorte ci sia vicina, ma ho comunque avuto la sensazione che anche il Napoli facesse fatica a farti gol, poi perdi, perchè il calcio è così. In altre circostanze la sconfitta era meritata, oggi non credo sia una di quelle. Il mio futuro? Non avverto criticità nei miei confronti, ma se se ne parla, la slavina poi potrebbe arrivare…”