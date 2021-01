SKY – Gattuso: “A volte va bene essere Calimero e specchiarsi di meno!”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, interviene ai microfoni Sky dopo la vittoria partenopea alla Dacia Arena contro l’Udinese: “Non era facile oggi dopo quanto successo con lo Spezia. La squadra però è viva, mercoledì abbiamo preso una mazzata incredibile, ma oggi abbiamo giocato e sofferto. Bisogna che però si giochi sempre la massimo per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Dispiace per Rrahmani, ma oggi dovevo fare una scelta e ho preferito toglierlo a fine primo tempo. I ragazzi di oggi, tutti, devono smanettare meno, non devono leggere tutto quello che viene riportato sui telefoni, perchè Napoli è una piazza difficile, è a livello di Roma. Io con i miei ragazzi mi arrabbio solo perchè non sono capaci di annusare i pericoli e li voglio vedere reattivi e non abbattersi al primo errore. Io quello voglio, che non si pensi all’ errore commesso, ma a quello che bisogna fare per rimediare. Nel calcio ci sono due fasi e le voglio entrambe, io ho il dovere di non fare riferimento alla sfiga, ma al fatto che in 5 non si può perdere la palla e guardala andare in rete. Io voglio che non ci si specchi, perchè a volte va bene essere Calimero, non va bene dover essere sempre Brad Pitt!”