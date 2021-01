Bakayoko, autore del gol del Napoli che ha regalato i tre punti alla squadra azzurra in extremis. Il centrocampista interviene a fine gara ai microfoni Sky: “Buon risultato per la squadra, anche perchè contro lo Spezia avevamo davvero avuto difficoltà. Spero che adesso il Napoli possa inanellare una serie di risultati positivi, perchè si deve riprendere confidenza con la vittoria. Punti importanti per tifosi, allenatore e società. Sono molto contento per questo mio primo gol con il Napoli”