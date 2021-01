SERIE A, Lazio corsara a Parma, il Verona supera il Crotone

PARMA-LAZIO 0-2:

55′, Lazzari, si produce in un traversone rasoterra. Arretrato. Luis Alberto segue l’azione. Si avventa sulla sfera.

E realizza, di prima. 0-1 Lazio.

67′, Scambio triangolare Milinkovic-Savic ed Immobile. Palla poi a Caicedo. Che finalizza. 0-2 Lazio.

Lazio a meno 3 dalla zona Champions. Parma in zona calda.

PARMA (4-3-3):

Sepe; Osorio (46′ Ricci), Bruno Alves, Valenti (34′ Balogh), Busi; Hernani (75′ Mihaila), Brugman (64′ Inglese), Kurtic; Sohm, Cornelius, Gervinho.

All. D’Aversa

LAZIO (3-5-2):

Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari (84′ Patric), Milinkovic-Savic, Leiva (71′ Cataldi), Luis Alberto (65′ Akpa-Akpro), Marusic (84′ D. Anderson); Caicedo (71′ Andreas Pereira), Immobile.

All. S. Inzaghi

Marcatori: 55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo

Ammoniti: Busi (P), Brugman (P), Hernani (P), Balogh (P), Akpa-Akpro (L)

VERONA-CROTONE 2-1:

16′, Kalinic: diagonale vincente dall’interno dell’area. Su filtrante di Barak. 1-0 Verona.

25′, Bel gol di Dimarco. Da posizione di centro sinistra, in area. Gran tiro sul palo lungo. 2-0 Verona

55′, Messias, in mischia, realizza acrobaticamente. Da dicembre, 5 reti e 2 assists per Messias Jr. 2-1 Crotone.

Il Verona a meno 4 dal quarto posto, in classifica m edio-alta. Il Crotone rimane ultimo in classifica.

VERONA (3-4-2-1):

Silvestri; Lovato, Magnani (63′ Gunter), Ceccherini (46′ Dawidowicz); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni (75′ Colley); Kalinic (63′ Di Carmine).

All. Juric

CROTONE (3-5-2):

Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; S. Molina (46′ Pedro Pereira), Eduardo Henrique (46′ Simy), Zanellato, Vulic, Reca; Riviere (78′ Dragus), Messias.

All. Stroppa

Marcatori: 16′ Kalinic (V), 25′ Dimarco (V), 55′ Messias (C)