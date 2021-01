Serie A/ Fiorentina-Cagliari 1-0: Vlahovic decide lo scontro salvezza!

Dopo un primo tempo molto combattuto, ecco il commento del secondo tempo;

Al 48esimo il Cagliari è pericoloso con Simeone che dal centro dell’area calcia con il pallone che viene deviato in corner. Al 58esimo ancora Simeone che a tu per tu con Dragowski da posizione defilata spara alto. Al 65esimo pericolosissimo Godin che sugli sviluppi di un corner spizza ditesta il pallone che finisce di pochissimo sopra la traversa. Un minuto dopo pericolosissimo Bonaventura che di punta impegna Cragno in una parata con il pallone che è poi terminato in corner. Al 72esimo, la Fiorentina passa in vantaggio grazie alla splendida giocata dell’ex Napoli, Callejon che serve una palla con il contagiri a Vlahovic, che in scivolata insacca. Al 78esimo, Marin tenta la conclusione che viene deviata, ma nonostante ciò Dragowski con i piedi mette la palla in corner, che parata! Dopo 3 minuti di recupero è terminato il match.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella ( 38′ Martinez Quarta ), Igor; Caceres ( 73′ Venuti ), Amrabat, Pulgar, Biraghi; Bonaventura, Callejon ( 82′ Borja Valero ) ; Vlahovic ( 82′ Kouamè ). All.: Prandelli.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Pisacane ( 79′ Zappa ), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan ( 79′ Ounas ), Marin, Oliva ( 85′ Tramoni ); Joao Pedro, Sottil ( 85′ Cerri ); Simeone ( 79′ Pavoletti ). All. Di Francesco.

Ammonizioni: 53′ Oliva (C), 77′ Biraghi (F), 86′ Tramoni (C), 91′ Pavoletti (C)

Marcatori: 72′ Vlahovic (F)