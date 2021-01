Serie A/ Fiorentina-Cagliari 0-0 (1T): Buon primo tempo, supremazia viola!

Questa sera alle 18:00 è andato in scena il match della 17esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Cagliari; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al minuto 10′ occasionissima Fiorentina, con Pisacane che fa un retropassaggio inguardabile servendo Vlahovic che scarta Cragno, ma il portiere cagliaritano con un grande intervento riesce a respingere il tiro del serbo in angolo. Al 25esimo viene concesso un rigore alla Fiorentina per un eventuale fallo di Oliva su Vlahovic, ma su check VAR, viene cambiata la decisione, e viene assegnato fallo per il Cagliari. Al 29esimo sugli sviluppi di un corner per la Fiorentina, Pezzella di testa colpisce mandando la sfera fuori di poco. Al 31esimo pericoloso Pulgar con un tiro-cross che costringe Cragno a deviare in angolo. Al 36esimo viene concesso calcio di rigore al Cagliari per un fallo di Igor, che entra completamente in ritardo su Joao Pedro. Dal dischetto Joao Pedro si fa parare il rigore, con Dragowski che blocca addirittura la palla. Al 38esimo Pezzella costretto ad uscire per infortunio; al suo posto Martinez Quarta. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il primo tempo.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella ( 38′ Martinez Quarta ), Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Bonaventura, Callejon; Vlahovic. All.: Prandelli.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

