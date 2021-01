Serie A – Roma-Inter, i padroni di casa pareggiano nei minuti finali

Ecco le formazioni e la cronaca per la partita Roma-Inter, 17a giornata di campionato. All’Olimpico di Roma, i padroni di casa pareggiano nei minuti finali.

ROMA (1-3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Farelli, Fuzato, Kumbulla, Bruno Peres, Juan Jesus, Cristante, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral, Providence, Podgoreanu. All.: Fonseca.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, L. Martinez. A disp: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, Young, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic, Sanchez. All.: Conte.

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: PRETI – BINDONI

Quarto Uomo: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

Assistente VAR: PAGANESSI

Goal: 17′ Pellegrini (R), 56′ Skriniar (I), 63′ Hakimi (I), 87′ Mancini (R)

Primo Tempo: la prima occasione è di marca nerazzurra, con Lautaro al 2′, ma viene chiuso da Mancini. Dopo una fase di studio delle due squadre, al 13′ occasione Inter, con colpo di testa di Lukaku, dove Lopez fa il miracolo. Dopo alcune azioni dell’Inter, è la Roma a trovare il vantaggio. Al 17′ Goal di Pellegrini che su un contropiede innescato da Veretout sigla il vantaggio. L’Inter prova a sfondare, ma la Roma parte in contropiede, al 25′ Dzeko viene murato da Handanovic.

Al 34′ infortunio Darmian, entra Young, che tre minuti dopo, al 37′, crossa per Lautaro che la prende male di testa. Al 39′ pareggio dell’Inter di Lautaro, che però si vede annullare il goal per fuorigioco. Sul finire del primo tempo ammoniti sia Smalling che Lukaku. Dopo aver concesso 3 minuti di recupero l’arbitro Di Bello manda tutti negli spogliatoi.

Secondo Tempo: comincia il secondo tempo, senza nessun cambio da parte di entrambe le squadre. Al 49′ Mancini chiude bene Lautaro, da un lato e sul contropiede, De Vrij frena Dzeko. Al 51′ Brozovic vicino al Goal, azione insistita, decisivo Spinazzola che devia il tiro del croato. Subito dopo al 52′ altro miracolo di Lopez, su Lautaro, anche se l’interista si fa male al ginocchio, ma rientra tranquillamente.

La Roma abbassa il suo baricentro, e l’Inter alza l’intensità, due sintomi del pareggio che arriva al 56′ con Skriniar. Al 59′ tiro di Vidal, che svirgola e manda la palla in curva. Al 63′ vantaggio dell’Inter con Hakimi, che insacca con un grandissimo sinistro. Al 67′ riparte la Roma con Mkhitaryan, ma Bastoni lo ferma fallosamente e viene ammonito.

Al 72′ svirgola di nuovo Vidal da ottima posizione. Al 73′ prima sostituzione per la Roma, esce Spinazzola, entra Bruno Peres. Al 76′ ammonito Villar per intervento scomposto su Vidal. Subito dopo cambio, per l’Inter, esce Lautaro, entra Perisic. All’80 Lukaku libera l’area di rigore da un calcio d’angolo. Intanto secondo cambio per i giallorossi, entra Cristante esce Veretout. Al 82′ cambi in casa nerazzura, dentro Gagliardini e Kolarov, fuori Vidal e Hakimi. Pareggio della Roma al 87′ di Mancini, su cross di Villar, dove Handanovic, non può nulla. Al 94′ giallo per Perisic. Dopo 5′ minuti di recupero finisce la partita. Inter a -3 dalla vetta e Roma a -6 dalla vetta.

A cura di Antonio Pisciotta