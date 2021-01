Per Insigne si avvicina il traguardo dei 100 gol in azzurro

Il gol numero 97 in maglia Napoli, quello che apre la sfida di Udine su rigore e che alla fine sarà decisivo per la vittoria in Friuli. Lorenzo Insigne muove ancora la classifica dei migliori cannonieri di sempre in maglia azzurra, agganciando José Altafini al 7° posto del ranking all-time.

