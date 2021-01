Patron Pozzo carica l’Udinese e mister Gotti vuole una reazione contro il Napoli

Ieri a Udine l’ambiente era di quelli caldi, nonostante il periodo invernale, ma c’è la voglia di ritrovare se stessi dopo le ultime prestazioni. Un punto nelle ultime tre gare, raccolto a Bologna con Arslan nel recupero, troppo poco. Ieri il patron dei friulani Gianpaolo Pozzo ha parlato a squadra e staff tecnico, c’è fiducia reciproca e si aspetta un segnale contro il Napoli. La sfida contro gli azzurri anche secondo l’allenatore Luca Gotti: “Mentre tornavamo da Bologna abbiamo visto la gara dei partenopei ed è stata anomala. Cercheremo di toccare i loro nervi scoperti e ottenere il massimo nei novanta minuti. Sulla formazione non escludo un trequartista dietro Lasagna”. Ottenere un risultato positivo contro il Napoli sarebbe per l’Udinese un toccasana per il morale e per la classifica.

Fonte: Corriere dello Sport