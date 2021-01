Napoli/Torino: fissato un incontro per parlare di Lobotka

Il Torino naviga sui bassifondi della classifica di Serie A, invischiato nella lotta per la salvezza contro squadre abituate a contesti bollenti. I granata sono alla ricerca di innesti per questo mercato di gennaio. La squadra di Marco Giampaolo vuole soprattutto infoltire il proprio centrocampo e per questo avrebbe messo nel mirino l’azzurro Lobotka. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni sarebbe fissato un incontro fra Vagnati e Giuntoli proprio per parlare del futuro del connazionale di Marek Hamsik.