Milik vuole la Juventus, beffa per il Napoli e AdL

Il futuro di Milik è ancora tutto da scrivere, ma non è un mistero che sin dal primo momento c’era l’ombra della Juventus sul polacco. In estate diverse le squadre che volevano l’ex Ajax, ma all’ultimo le trattative sono saltate come la Fiorentina. Anche a Gennaio ci sono le squadre: Atletico Madrid e Marsiglia, ma anche in questo caso, non se ne farà nulla. Anche per le richieste che sono sempre sui 15 milioni. Se la situazione restasse in stallo totale, allora da Febbraio Milik può liberarsi a parametro zero e i bianconeri sono la meta più probabile, per la gioia del polacco e del suo entourage con beffa per AdL e il Napoli stesso che lo perde a zero.

Fonte: CdS