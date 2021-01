Milik e Zaccagni: la spina e la rosa. Le ultime di mercato

Ancora nessuna novità per Milik: il Napoli insiste sulla richiesta di 15 milioni e Atletico Madrid e Marsiglia si sono fermate nell’assalto. In Italia interessa sempre alla Juve (soluzione gradita al polacco) che potrebbe puntare a prenderlo a parametro zero come rinforzo per la prossima stagione, e in questi giorni di mercato potrebbe esserci un contatto tra gli uomini del suo entourage e quelli del club bianconero. La vicenda resta ingarbugliata, come tesi restano i rapporti tra Milik e il club azzurro. Se la situazione non si sbloccherà Arek andrà via a parametro zero ma resterà fermo a Napoli fino a giugno con il rischio di non giocare gli Europei. Ma ci sono ancora tre settimane di tempo per trovare una soluzione. Intanto ieri Milik sul suo profilo Instagram ha postato una foto mentre sorride durante un allenamento. In uscita anche Llorente che però si muoverà solo dopo la Supercoppa, anche lui interessa alla Juve, Malcuit è seguito da Fiorentina e Parma. Lobotka piace al Torino. Un obiettivo concreto in entrata per giugno è Zaccagni: il direttore sportivo Giuntoli ha già da tempo avviati i contatti con il suo entourage e con il Verona. La trattativa deve essere ancora definita: il Napoli sta provando a bruciare la folta concorrenza. R. Ventre (Il Mattino)