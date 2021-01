MERCATO – Emerson o Firpo, c’è la formula ma ad una condizione

Il Napoli sa perfettamente che a Gennaio è difficile fare acquisti, per il tempo, ma anche perchè vanno fatte le cessioni. Non è un mistero che il terzino sinistro è una zona di campo dove Gattuso chiede un rinforzo e i nomi non mancano. Si trattano di Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona. Per uno dei due c’è anche la formula, prestito secco come per Bakayoko. Il tutto però dipende dalla cessione di Ghoulam, in questa sessione di mercato. Al momento però l’algerino non ha richieste, per via anche dell’ingaggio di 4,4 milioni, quindi una matassa ingarbugliata.

Fonte: CdS