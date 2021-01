Maksimovic “scavalcato”: il peso del mancato rinnovo

Una squadra “azzoppata” quella azzurra. Uomini spesso contati per mister Gattuso sia in attacco che in difesa. Per tamponare l’ assenza di Koulibaly, il tecnico azzurro si è affidato a Maksimovic, ma il serbo non ha affatto convinto. Già a Cagliari era parso poco reattivo ed a tratti impacciato, ma contro lo Spezia la sua è stata una bocciatura senza attenuanti, tanto che oggi ad Udine cederà il posto a Rrahmani. Oggi, il quotidiano La Repubblica, prova ad analizzare quali potrebbero essere le cause alle base delle scialbe prestazioni di Nikola Maksimovic. Il serbo, stando a quanto si legge, potrebbe risultare poco motivato perché il suo rinnovo contrattuale non giunge e a giugno sarà liberato a zero. Sentirebbe, quindi, il peso di un non rinnovo…