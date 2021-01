[Grafico] Udinese/Napoli: per il Mattino i cambi azzurri solo in difesa

Cancellare la beffa di mercoledì con lo Spezia e ritrovare il sorriso contro l’Udinese: questo lo spirito del Napoli di Gattuso per la trasferta di oggi al Friuli, la seconda del 2021 dopo quella trionfale di Cagliari. Sono partiti tutti, anche Koulibaly e Mertens che però andranno in panchina perché tutti e due hanno appena smaltito i rispettivi infortuni: il difensore senegalese ieri per la prima volta si è allenato in maniera completa con il gruppo azzurro a Castel Volturno, l’attaccante belga ha continuato a svolgere terapie e un lavoro personalizzato. Ma la loro presenza è comunque un segnale importante, un modo per fare ancora più gruppo in un momento delicato dopo un ko come quello contro lo Spezia. E in panchina c’è anche Demme che ha smaltito i postumi della contusione al gluteo e in corso d’opera potrebbe essere un’alternativa in più per il centrocampo. R. Ventre (Il Mattino). Grafico (Il Mattino)