Ghoulam agisce di cuore, sempre: l’algerino aiuta la piccola Rosanna

Rosanna ha 16 mesi; fin dalla nascita è affetta da atrofia muscolare spinale, la SMA nella sua forma più aggressiva. Occorrono due milioni di euro per l’acquisto del farmaco salvavita sperimentato negli Stati Uniti e solo da poco in Italia, ma che può essere iniettato con successo ai piccoli pazienti fino a 24 mesi d’età.

«È una corsa contro il tempo dice Andrea Maisto, il papà di Rosanna ma con un piccolo gesto e la solidarietà di tante persone possiamo coronare il sogno della nostra vita». Tra i primi a tendere una mano il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, che ha donato alla famiglia di Rosanna 10mila euro, attraverso due bonifici. L’atleta algerino, particolarmente colpito dalla storia di Rosanna, ha voluto incontrare la bambina. Una visita improvvisa, che ha colto di sorpresa i genitori, rimasti senza parole. «Ghoulam ha regalato alcuni giocattoli a mia figlia dice commosso Andrea Maisto donandole anche la maglietta del Napoli. Prima di andar via l’ha sollevata affettuosamente in braccio, per una foto ricordo».

Dopo Ghoulam hanno risposto all’appello i calciatori napoletani Daniele Verde dello Spezia e Antonio Vacca del Venezia. Dal mondo dello spettacolo vicini alla famiglia l’attore Ciro Giustiniani e Nancy Coppola, cantante e star dell’Isola dei Famosi.

