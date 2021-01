Gattuso ha deciso: ad Udine vara una “nuova” difesa

La risposta migliore, come sempre, può darla solo il campo. E Gattuso se la aspetta. Si è fatto sentire e ha caricato al massimo il gruppo. 4 punti conquistati nelle ultime 5 partite fanno riflettere, molto. Ieri il tecnico ha festeggiato 43 anni con la testa già tutta rivolta alla sfida con l’Udinese: allenamento in mattinata a Castel Volturno, dopo i tamponi del gruppo squadra (tutti negativi) e la partenza in pomeriggio in aereo per Udine. Quattro i cambi rispetto a mercoledì scorso: in porta ci sarà Meret, un ex dell’Udinese. In difesa esordio dal primo minuto per Rrahmani, il neo acquisto dal Verona, che aveva giocato solo gli spiccioli di partita finali a Cagliari: in panchina Maksimovic, il difensore serbo tra i peggiori nell’ultima sfida contro lo Spezia e sotto tono anche nella trasferta precedente a Cagliari. Altro cambio nella linea difensiva a quattro: da terzino sinistro giocherà Hysaj dal primo minuto al posto di Mario Rui. Maksimovic e Hysaj sono due tra gli azzurri in scadenza di contratto e se non verrà definito il rinnovo andranno via a parametro zero.

R. Ventre (Il Mattino)