Gattuso chiede alla squadra un regalo, “scacciare” i fantasmi

Ieri ha compito 43 anni e vorrebbe dal suo Napoli un regalo speciale, scacciare i fantasmi a Udine, post Spezia, soprattutto sotto porta. In questi giorni mister Gattuso ha cercato di scuotere il gruppo, per dare una scossa all’ambiente al quanto sotto tono. Il gol in questo momento è il vero problema, le occasioni non mancano, ma è la precisione a fare difetto. Per questo che si tornerà all’antico con Petagna centravanti e Lozano a destra. Sono stati convocati: Mertens e Koulibaly, difficilmente giocheranno, ma è un modo per fare gruppo, visto che non sono al top della forma, tutto per allontanare spettri negativi e ritrovare il sorriso, ad oggi i partenopei sono fuori dall’Europa, uno smacco per tutti, perciò serve la scossa e fare un regalo al mister.

Fonte: Corriere dello Sport