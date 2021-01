(Formazioni) Udinese-Napoli, friulani con una sola punta. Hysaj a sinistra e infermeria quasi vuota

Il Napoli quest’oggi alla “Dacia Arena” affronterà l’Udinese, trasferta non semplice, ma c’è voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro lo Spezia. I padroni di casa friulani hanno diverse assenze, ultima quella di Deulofeu, perciò Gotti giocherà con Pereyra alle spalle di Lasagna. Per il resto sarà difesa a tre e ballottaggio Ouwejan-Ter Avest a sinistra. Per gli azzurri invece recuperati per la panchina Koulibaly, Demme e Mertens. Per il terzino sinistro spazio a Hysaj, mentre in attacco di nuovo spazio a Petagna con Lozano esterno destro.