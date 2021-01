Euroavversaria del Napoli: Granada-Barcellona 0-4

Il Granada ha perso in casa contro il Barcellona. La gara era valevole per la diciottesima giornata della Liga 2020/2021. Doppiette di Griezmann e Messi. Il terzo gol della partita, segnato dall’asso argentino, è su punizione. Che Messi non realizzava dal 2019. Terza vittoria di fila per il Barcellona. Imbattuto, in campionato, da sette giornate consecutive. Con 34 punti, è momentaneamente a -2 dal Real Madrid, secondo in classifica. E ha l’attacco più prolifico del torneo. 33 gol realizzati. Nonostante le vicissitudini di inizio stagione. Settima sconfitta in campionato per il Granada. Ora settimo in classifica. A -6 dal Siviglia, sesto.

GRANADA (4-3-3):

Rui Silva, Victor Diaz, German, Domingos, Neva, Azeez, Montoro, Herrera, Puertas, Machis, Soldado

Allenatore: Diego Martínez Penas.

BARCELLONA (4-3-3):

Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, S.Roberto, Junior, Perez, De Jong, Rakitic, Griezmann, Suarez

Allenatore: Ronald Koeman.