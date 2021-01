Eredi di Maradona e il suo patrimonio, la telenovelas è ancora in atto!

Gli eredi di Maradona sono cinque. A Dalma e Gianinna si aggiungono Diego jr, nato nel 1986 a Napoli dalla relazione con Cristiana Sinagra; Jana, concepita con Valeria Salabain, e Diego Fernando, nato sette anni fa durante il fidanzamento con Veronica Ojeda, «il mio angelo» come lo definì Diego in uno straziante messaggio audio inviato pochi giorni prima di morire. Al bambino – secondo quanto dichiarato da Mario Baudry, legale di Veronica – Maradona avrebbe voluto donare i preziosi oggetti ricevuti a Dubai e messi in un container, ma non c’è un atto scritto. Ci sono, invece, sei ragazzi che hanno dichiarato di essere figli di Maradona. Quattro a Cuba (si conoscono i nomi: Javelito, Lu, Johanna e Harold) e due in Argentina, Santiago Lara e Magalì Gil, che ha chiesto al tribunale di Buenos Aires di non far cremare il corpo del padre per il test del Dna. Sembra una storia ancora tutta da scrivere

Fonte: Il Mattino