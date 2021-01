Era Osimhen “il nuovo”: ora Gattuso non sperimenta più

Ha detto chiaramente di averlo scelto e di aver puntato su di lui. Gattuso voleva costruire il suo Napoli con Victor Osimhen al centro dell’ attacco. Dare alla squadra profondità, soluzioni diverse, velocità negli spazi. Ora che i tempo di recupero si sono dilatati, il tecnico sta tentando di ottimizzare le possibilità che ha a disposizione. L’ultima non è andata a buon fine. Lozano punta centrale non ha sortito i risultati sperati. Alle sue spalle, contro lo Spezia, mister Gattuso aveva schierato il tridente: Lozano, Zielinski, Politano. Era Osimhen l’esperimento principale dell’ allenatore azzurro in questa stagione. Ora, prima l’ infortunio alla spalla, poi la positività al Covid-19, hanno allontanato il nigeriano dal campo e spento, come si legge anche sulla GdS, la voglia di sperimentare nella mente di Gattuso: il sostituto di ruolo è Petagna e sarà lui a guidare l’attacco.