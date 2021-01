DIRETTA SERIE A – Udinese-Napoli, cielo coperto alla “Dacia Arena”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Pasqua; Ass1: De Meo; Ass2: Bottegoni; IV: Marinelli; VAR: Nasca; AVAR: Tolfo

In vista della sfida della “Dacia Arena”, il cielo sarà coperto, ma non con scrosci di pioggia, in vista della sfida Udinese-Napoli

Questo pomeriggio alla “Dacia Arena”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà la sfida tra l’Udinese e il Napoli per la diciassettesima giornata di campionato. In casa friulana diverse le assenze con l’assenza di Deulofeu ma il recupero Stryger Larsen. Per gli azzurri invece diverse le defezioni, convocati all’ultimo Koulibaly, Demme e Mertens, ma c’è voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro lo Spezia. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione