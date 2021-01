Dalma e Giannina escluse dal testamento di Maradona, è caos!

Dalma e Gianinna, le due figlie nate dalla relazione con Claudia Villafane, sposata nel 1989 (si erano separati nel 2003 ma la ex moglie era rimasta amministratrice dei suoi beni per anni), sono da tempo in conflitto con Morla. Lo hanno accusato, senza troppi giri di parole, di avere gestito non soltanto le attività commerciali del padre ma di averlo fortemente condizionato approfittando anche della sua debolezza fisica. Maradona aveva smesso di drogarsi però faceva uso di psicofarmaci e beveva molto, peraltro Morla e il suo staff (il cognato, Maxi Pomargo, viveva in casa di Diego) lo avevano blindato, consentendogli rarissimi rapporti con il mondo esterno, anche con i familiari. Perché? Cosa c’era da proteggere o nascondere? Dopo la morte di Maradona, è emersa la notizia del testamento che sarebbe stato scritto nel 2016 a Dubai per escludere Dalma e Gianinna dall’eredità perché si erano schierate dalla parte della madre nella causa avviata da Diego nel 2015 contro Claudia a Miami. La donna e il suo nuovo compagno Jorge Taiana, secondo l’avvocato Morla che presentò la denuncia in tribunale, avrebbero sottratto 9 milioni dai beni del campione per acquistare tre appartamenti in Florida. Peraltro, l’ex capitano dell’Argentina e del Napoli aveva accusato l’unica donna sposata nella sua vita di avergli sottratto 458 oggetti messi da parte durante la sua carriera per rivenderli. Esiste quel testamento? Lo staff di Morla ha ricordato che nel novembre 2019, esattamente un anno prima della sua morte, Diego aveva dichiarato che non avrebbe lasciato un dollaro alle figlie: «Donerò tutto». A questo sfogo, probabilmente causato dalla decisione di Dalma e Gianinna di schierarsi con la madre, è seguito un atto formale? Per la legge argentina, ammesso che esista un testamento, la donazione non deve superare il 33 per cento perché gli eredi hanno diritto ai due terzi.

Fonte: Il Mattino