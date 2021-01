Da panchinaro a titolare, Petagna sarà il bomber ad Udine

L’esperimento che vedeva Lozano punta centrale non ha convinto, per cui, a guidare l’attacco azzurro, oggi ad Udine, sarà Petagna che, contro lo Spezia ha realizzato il suo quarto gol in campionato, il terzo subentrando dalla panchina, stavolta non decisivo dopo i due messi a segno con Benevento e Sampdoria che sancirono due vittorie in rimonta degli azzurri. El Chucky, quindi, torna a destra, da esterno, nel suo ruolo preferito, a sinistra Insigne: tutti e due con grande voglia di riscatto dopo le occasioni che non sono riuscite a sfruttare contro i liguri. Trequartista Zielinski, un altro ex, che si abbasserà all’altezza dei due di centrocampo Fabian Ruiz e Bakayoko quando ci sarà da dare una mano in fase difensiva.

R. Ventre (Il Mattino)