Avversario Napoli – In dubbio per la Fiorentina il difensore Pezzella

Il Napoli domenica 17 Gennaio affronterà la Fiorentina, con fischio d’inizio alle ore 12,30, ma per la squadra viola forse potrebbe esserci un’assenza in difesa. A fine primo tempo è uscito per infortunio l’argentino German Pezzella, toccandosi il flessore della coscia. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma è in dubbio per la sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

