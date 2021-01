Zaccheroni: “Al Napoli manca un centravanti da doppia cifra”

L’ex allenatore di Inter e Milan, Alberto Zaccheroni , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Fanno discutere i casi di Khedira e Milik? Il tedesco paga troppi infortuni, ma ha tutto per essere protagonista ancora ad alto livello. Anche Milik ha grandi doti. La rottura sul contratto ha creato questo caso, ma io continuo a credere che al Napoli serve un attaccante che segni in doppia cifra. Al momento Gattuso non ha un calciatore simile. Cessioni a sorpresa? Accade sempre a gennaio, con i giocatori in sofferenza, pronti a cambiare maglia. La vicenda di Papu Gomez, però, mi sembra davvero triste. Per tutti. È un giocatore che può fare la differenza in tanti ruoli, è logico che aspiri a giocare in un club importante. Magari all’Inter se, uscito Eriksen, può servire un trequartista capace di fare anche la mezzala come fa ora all’Atalanta. Ma questo dipende dalle scelte di Antonio Conte, non entro nel merito”.