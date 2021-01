Il Napoli sta per partire per Udine, dove domani alla “Dacia Arena”, andrà ad affrontare i padroni di casa friulani. In vista della sfida contro l’undici di Gotti, in tempo reale i risultati dei tamponi in casa partenopea. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.

Fonte: twitter sscnapoli