UFFICIALE – I convocati dell’Udinese, out un attaccante di Gotti

Dall’infermeria non arrivano buone notizie per il tecnico dell’Udinese Luca Gotti, infatti non recupera per l’attacco l’esterno Deulofeu. Invece ci sarà nella lista dei convocati Stryger Larsen che non era al meglio nell’allenamento di venerdì.

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 87 De Maio; 90 Zeegelaar

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo

ATTACCANTI: 15 Lasagna; 30 Nestorovski

Fonte: udineseblog.it