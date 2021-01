UFFICIALE – I convocati del Napoli. Nella lista Koulibaly, Demme e Mertens

Il Napoli sta per partire, destinazione Udine, dove domani affronterà i friulani di mister Luca Gotti, gara valevole per la diciassettesima giornata. In vista del match della “Dacia Arena” recuperati in un colpo solo: Koulibaly, Demme e Mertens.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi.

Fonte: sscnapoli.it