Udinese/Napoli: Sky dà la sue possibili formazioni

UDINESE, TRE CAMBI PER GOTTI?

Pareggio agguantato all’ultimo per l’Udinese contro il Bologna. La formazione titolare di Luca Gotti, rispetto a quella vista contro i rossoblù, potrebbe variare non poco. In mediana c’è Arslan che si candida per partire dall’inizio al posto di Walace, sulla sinistra spera nella promozione Ouwejan mentre in attacco dovrebbe toccare a Nestorovski partire al fianco di Lasagna anche perché è stata confermata dagli esami la ricaduta a Forestieri. Per la titolarità di Mandragora forse c’è da aspettare ancora mentre dietro De Maio se la gioca con Bonifazi

NAPOLI, DEMME INDISPONIBILE. DAVANTI TORNA PETAGNA

Gattuso e i suoi devono cancellare la sconfitta casalinga contro lo Spezia. Koulibaly e Mertens hanno continuato a lavorare a parte. A loro si è aggiunto Demme che non sarà disponibile per la trasferta friulana. Difesa con solito ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. In mediana probabilissimo l’utilizzo della coppia Bakayoko-Ruiz mentre in attacco dovremmo rivedere Petagna dall’inizio con Politano che potrebbe scivolare in panchina. Qualche chance anche per Elmas che però ad oggi resta sfavorito.Fonte: SkySport24