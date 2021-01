SUPERCOPPA ITALIANA FEMMINILE – Melani (all. Fiorentina): “Contro la Juventus servirà la testa giusta”

Domani alle ore 12,30 a Chiavari, si giocherà la finale di Supercoppa italiana femminile tra la Fiorentina e la Juventus. Ai microfoni del sito viola il tecnico Melani. “Abbiamo fatto una bella impresa in semifinale. Contro la Juventus è sempre una battaglia. Nelle ultime partite siamo state sconfitte ma siamo consapevoli delle nostre forze. Stasera sono emozionato perché non mi aspettavo di essere qui: purtroppo Mister Cincotta non è potuto venire ma grazie alla tecnologia ci sentiamo e confrontiamo spesso. Questa emozione però la lascio qui stasera: domani sul campo sarà un’altra storia. Non dovremo sbagliare approccio e metteremo attenzione ai particolari. “Le ragazze giocheranno anche per le altre che sono assenti” dice Mister Melani “qualcosa in più verrà dato anche per questo. Sarebbe bellissimo poter regalare a loro, al Presidente Commisso e alla città di Firenze il trofeo. Infine una riflessione sulle difficoltà post covid in questa che sarà la prima assegnazione di un trofeo dopo lo scoppio della pandemia: “È stato difficile non allenarsi insieme tutti questi mesi ed è stata una gioia ritrovarsi. Siamo state forti mentalmente, ma il calcio è così una questione di testa”.

Fonte: acffiorentina.it