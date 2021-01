Sportmediaset:”La Juventus non vuole spendere molto per un giocatore in scadenza”

Questo è quanto riportato da Sportmediaset ,sulla situazione Milik:

“Non è disposto a fare sconti De Laurentiis per Milik. Alla Juve non ne vogliono sapere di dover sborsare almeno 15 milioni per un giocatore che potrebbero prendere gratis a giugno. La prossima settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore, con Paratici che spera che l’attaccante polacco resti ancora alla corte di Gattuso in modo da accordarsi per la stagione 2021/22. Resta vivo l’interesse di Marsiglia e Atletico Madrid che hanno rilanciato la loro offerta, ma non arrivano alla cifra richiesta dal Napoli”.