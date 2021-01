SERIE A – Milan-Torino 2-0, la squadra di Pioli conferma il primato in classifica

Questa sera allo stadio “Meazza” il Milan cerca un successo per riscattare la sconfitta contro la Juventus, avversario il Torino di Marco Giampaolo. La partita è condotta dai rossoneri, anche se occasioni da gol non e ne sono. Al primo tentativo i padroni di casa passano, lancio di Brahim Diaz e Leao davanti a Sirigu non sbaglia. Il gol non scuote i granata, anzi arriva il raddoppio su rigore, assegnato dal VAR per il contatto Belotti-Diaz, dal dischetto Kessie spiazza il portiere ospite. Il Torino ha l’occasione per accorciare le distanze, ma Rodriguez coglie la traversa su calcio di punizione. Nella ripresa la squadra granata entra con un altro piglio, si procura il rigore, ma il VAR annulla il contatto Verdi-Tonali, per il fallo dell’ex Napoli e Bologna. Nel finale di partita super parata di Donnarumma sul tiro di Segre. Il Milan si riscatta e conferma il primato, Torino male nella prima frazione, più battagliero nella ripresa, ma non basta per evitare la sconfitta.

MILAN-TORINO 2-0 LIVE

25′ Leao, 36′ rig. Kessié

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (54′ Dalot), Kessié; Castillejo, Brahim Diaz (60′ Calhanoglu), Hauge (85′ Maldini); Leao (85′ Ibrahimovic).All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (64′ Zaza), Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon (76′ Segre), Gojak (46′ Linetty), Rodriguez (64′ Murru); Verdi, Belotti (86′ Bonazzoli). All. Giampaolo

Ammoniti: Pioli (M), Rincon (T), Brahim Diaz (M), Romagnoli (M), Tonali (M), Dalot (M), Leao (M), Calabria (M), Segre (T)

Note: Recupero: 0′ p.t.; 6′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco