Serie A/Il Genoa batte il Bologna e conquista tre punti importanti nella lotta salvezza

GENOA-BOLOGNA

Il Genoa del neo tecnico Ballardini vuole tornare alla vittoria e tirarsi fuori dalle zone basse di classifica, ma al Ferraris arriva il Bologna, squadra rocciosa e insidiosa con cinque pari nelle ultime cinque partite,

PRIMO TEMPO

Pronti via è subito pericoloso il Genoa con Mattia Destro che approfitta della disattenzione della difesa del Bologna, aggancia ma tira debolmente e l’occasione sfuma. Al 10ì bel contropiede del Genoa con il capitano Criscito che tira, ma è bravo Da Costa a deviare in angolo. Al 33′ Perin dice No alla conclusione di Orsolini al limite dell’area e mette in angolo. Al 44′ il Genoa la sblocca. Contropiede fulminante, Shomurodov mette al centro per l’accorrente Zaijc che batte Da Costa e sigla 1-0. All’intervallo il Genoa avanti 1-0 sul Bologna.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa al 55′ il Genoa raddoppia. Pressione di Eyango su Schouten che perde palla e Destro solo davanti a Da Costa lo batte. 2-0! Il Bologna prova a reagire ed accorciare la gara, ma il Genoa si chiude e non concede spazio agli uomini di Mihajlovic. All’88 il Bologna sfiora il gol, cross al centro di Barrow, sponda di Skov Olsen per Tomyasu che manda alto sulla traversa. Al 90′ Genoa-Bologna 2-0.