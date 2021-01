Serie A/Genoa-Bologna 1-0(1T): Rossoblù bravi nelle ripartenze, emiliani distratti

GENOA-BOLOGNA

Il Genoa del neo tecnico Ballardini vuole tornare alla vittoria e tirarsi fuori dalle zone basse di classifica, ma al Ferraris arriva il Bologna, squadra rocciosa e insidiosa con cinque pari nelle ultime cinque partite,

PRIMO TEMPO

Pronti via è subito pericoloso il Genoa con Mattia Destro che approfitta della disattenzione della difesa del Bologna, aggancia ma tira debolmente e l’occasione sfuma. Al 10ì bel contropiede del Genoa con il capitano Criscito che tira, ma è bravo Da Costa a deviare in angolo. Al 33′ Perin dice No alla conclusione di Orsolini al limite dell’area e mette in angolo. Al 44′ il Genoa la sblocca. Contropiede fulminante, Shomurodov mette al centro per l’accorrente Zaijc che batte Da Costa e sigla 1-0. All’intervallo il Genoa avanti 1-0 sul Bologna.