Serie A 17° giornata:Poker dell’Atalanta a Benevento!

Serie A 17° giornata,Benevento-Atalanta:

Parte subito forte l’Atalanta che con Gosens da dentro l’area sfiora il vantaggio mandando la palla fuori di un soffio.Ancora Gosens pericoloso con un tiro ben piazzato ma Miontipò gli nega il gol.La rete non tarda ad arrivare , Ilicic con una bella azione manda la palla all’angolino.Sul finire di primo tempo sempre Ilicic che ci prova ma stavolta trova il palo.Nella ripresa il Benevento trova il pari con Sau che si libera in area e sigla il momentaneo uno a uno.Gli ospiti si riportano in vantaggio con Toloi,il quale sfrutta un rimbalzo dentro l’area e manda il pallone all’angolino.Passa un minuto ed arriva la terza rete con Zapata .Il colombiano riceve un cross e con un tiro molto forte non lascia scampo al portiere .Nel finale gloria anche per Muriel che da fuori area realizza un gran gol per il definitivo 4-1.

Tabellino

30′ Ilicic (A), 50′ Sau (B), 69′ Toloi (A), 71′ Zapata (A), 86′ Muriel (A)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon (46′ Pastina); Improta, Schiattarella, Dabo (58′ Hetemaj); Ionita (80′ Del Pinto), Sau (58′ Di Serio); Lapadula (58′ R. Insigne). All. F. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler (87′ Depaoli), Gosens (73′ Maehle); Pessina (64′ Malinovskyi); Ilicic (87′ Miranchuk), D. Zapata (73′ Muriel). All. Gasperini



Ammoniti: De Roon (A), Foulon (B), Palomino (A), Lapadula (B), Dabo (B)