Pari, ag. Zaccagni: “Non lascerà il Veneto almeno fino a giugno”

Fausto Pari, ex azzurro e agente di Mattia Zaccagni, smentisce tutti i rumors relativi all’accordo raggiunto tra il club azzurro e il calciatore gialloblù. “Lo ribadisco ancora una volta – ha detto Pari ai microfoni HellasLive.it – l’Hellas Verona non ha alcuna intenzione di privarsi di Zaccagni almeno sino a giugno”. Poi ha continuato: “Mattia è un ragazzo per bene e ci tiene molto al rapporto che in questi anni si è instaurato con città, società e tifosi del Verona”. Dunque se per la finestra invernale non sembra esserci alcun margine, gli azzurri potrebbero muoversi per l’estate.