Non solo l’europeo, Milik sta perdendo anche la compagna Jessica

Prosegue imperterrita la telenovela che riguarda Milik: di carattere sportivo, considerando che è fuori rosa da inizio stagione e che la Federcalcio polacca lo ha avvertito del rischio serissimo di perdere l’Europeo se non troverà squadra in questo mercato; di carattere legale, perché il Napoli lo ha citato in giudizio per danno d’immagine e gli ha chiesto un milione di euro; e di carattere personale, tenendo fede al gossip di Super Express che racconta di una crisi profonda con la storica compagna Jessica (lei sarebbe in Polonia da qualche tempo e lui invece è a Napoli). In tutto questo, niente accordo con Atletico Madrid e OM, i due club più interessati finora ad acquistarlo immediatamente: il Napoli chiede più o meno 15 milioni e la distanza con i potenziali acquirenti resta siderale. Fonte: CdS