Domenica 17 Gennaio alle ore 12,30 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà la sfida tra il Napoli e la Fiorentina, per la diciottesima giornata di campionato. L’ultimo precedente nel catino di Fuorigrotta, vide i viola vittoriosi per 0-2 con le reti di Chiesa e Vlahovic. In vista della gara ci sono due calciatori diffidati, uno per parte.

Diffidati

Napoli – Di Lorenzo

Fiorentina – Vlahovic

Fonte: legacalcio.it