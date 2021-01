Meret e Ospina hanno quasi lo stesso minutaggio. I ricordi della Coppa Italia

A questo punto della stagione il totale dei minuti giocati da Meret risulta pari a quello del colombiano in campionato (810 minuti in tutto, Ospina è a quota 1.080, pur infortunandosi recentemente in Nazionale), per un’alternanza che continua a pendere da un lato. Ma Alex, che non ha mai smesso d’allenarsi col sorriso e l’impegno, si ricandida per domani alla Dacia Arena (unica volta da avversario col Napoli nell’1-1 del dicembre 2019), lì dov’era stato spesso protagonista. Partendo da ragazzino dal Donatello Calcio (sempre in zona), per poi ritrovarsi in bianconero e in prima squadra nella stagione 2015-16 come vice-Karnezis, ed esordire a 18 anni, additato come sicuro predestinato. E anche se a corrente alternata, dalla sua Udine, passando per Ferrara (2016-18), di strada ne ha fatta. Basti solo pensare all’emblematica finale di Coppa Italia con la Juve del 17 giugno scorso: particolarmente sua, con quell’anticipo miracoloso su Ronaldo ed il rigore parato a Dybala. Mica robetta… Fonte: CdS