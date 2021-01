Lunedì si effettuerà il test del tampone per Osimhen. Ecco quando potrebbe ritornare in campo Mertens

Il Napoli è in trepidante attesa per le prossime partite, si dovrà capire se ci sarà la tanto attesa risposta di carattere, dopo lo Spezia, ma anche su alcuni big dell’attacco. Ad esempio Osimhen è ancora positivo al Covid-19, senza dimenticare il problema alla spalla. Lunedì è una giornata importante per il nigeriano, farà il test del tampone e augurarsi che sia negativo. Così fosse farebbe il controllo alla spalla e tornare ad allenarsi con la squadra e in campo ci sarebbe per la gara interna contro il Parma. Su Mertens invece difficile che ci possa essere contro l’Udinese, ancora problemi alla caviglia. Il belga svolge ancora terapie e lavoro differenziato e la sensazione è non rischiarlo fino al 20 Gennaio quando ci sarà la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus.

Fonti: Corriere del Mezzogiono e CdS