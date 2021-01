Koulibaly e Demme, possibili buone notizie per Gattuso

Il Napoli, ieri mattina si è allenato a Castel Volturno, in vista della sfida di domani alle ore 15,00 alla “Dacia Arena” contro l’Udinese. Nella seduta di allenamento sono arrivate importanti notizie per mister Gattuso, il difensore Koulibaly ha svolto una parte della seduta con la squadra, non è da escludere una convocazione contro i friulani. Stesso discorso vale per Diego Demme che sembra essere pronto per domani, ma partirebbe dalla panchina. Oggi se ne saprà di più per avere maggiori certezze, allenamento e poi partenza nel pomeriggio per Udine.

Fonte: CdS