Juve e Benevento, alleanza di mercato. I sanniti creano una plusvalenza ai bianconeri

Dal Texas con furore. Benevento e Juventus provano a rinsaldare il legame nato con l’affare-Tello (i giallorossi rinunciarono con largo anticipo al diritto di recompra sul colombiano permettendo ai bianconeri dimettere a bilancio subito la plusvalenza) mediante l’operazione congiunta che dovrebbe portare il talentuoso Bryan Reynolds nel Sannio per sei mesi,prima di essere reindirizzato a Torino. DAL TEXAS Terzino destro classe 2001, originario di Fort Worth (Texas), Reynolds è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico mondiale.Nel 2016, a soli 15 anni, il suo primo contratto da professionista con l’FC Dallas nella Major League Soccer (più giovane della storia del club): qualità, forza fisica (è alto 1metro e 88 per 76 kg e dotato di una lunga falcata) e velocità le principali caratteristiche che al termine della stagione appena conclusa, gli hanno permesso di incamerare tre premi dalla sua dirigenza (rivelazione dell’anno, difensore dell’anno e MVP assoluto dell’anno) e di scatenare una vera e propria asta tra i principali club europei per aggiudicarselo. Juventus e Benevento avrebbero giocato d’anticipo sbaragliando il campo delle concorrenti per una sinergia che dovrebbe vedere la società sannita versare 6 milioni di dollari (questa l’offerta formulata a fronte dei 7 richiesti) nelle casse dell’FC Dallas, tenendosi Reynolds 6 mesi per poi cederlo alla Juve, che non avendo slot liberi per gli extracomunitari ha chiesto aiuto al Benevento. Che si è detto pronto a prendere parte all’operazione, visto che sulla corsia destra si è creato un buco con l’infortunio di Letiza (starà fermo per circa un mese) e che i problemi fisici fino a qualche giorno fa hanno frenato capitan Maggio. Ma il vantaggio non sarebbe solo questo: è evidente che un asse con la Juventus consentirebbe di aprire una corsia preferenziale con i bianconeri. E se il prossimo anno il Benevento dovesse restare in A e la Juve decidere di concedergli un altro anno di esperienza, il ragazzo potrebbe anche restare nel Sannio per il 2021/22. (Il Mattino)