Il post infortunio, Dries mercoledì test in Coppa Italia contro l’Empoli

Koulibaly ha cominciato a svolgere parte di lavoro in gruppo e un’altra personalizzata. Il difensore senegale semigliora giorno dopo giorno dall’infortunio muscolare accusato contro la Lazio ma salterà anche l’Udinese e tornerà disponibile con la Fiorentina con la possibilità che possa giocare uno spezzone di partita in coppa Italia contro l’Empoli. Stesso discorso per Mertens che anche ieri ha effettuato le terapie alla caviglia sinistra e svolto lavoro personalizzato sul campo: va sempre più verso il ritorno con la Fiorentina, con probabile spezzone contro l’Empoli, oggi arriverà la decisione finale. A Udine in forte dubbio anche Demme che ha svolto ieri solo terapie per i postumi della contusione al gluteo accusata con il Torino. Indisponibile anche Malcuit e ancora assente Osimhen che prosegue l’isolamento a casa per la positività al Covid-19. Fonte: Il Mattino