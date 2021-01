Il Napoli e il piano mercato per l’acquisto di Mattia Zaccagni

Mattia Zaccagni è uno delle rivelazioni di inizio stagione del campionato, gioca nell’Hellas Verona e sta dando tante soddisfazioni a Juric e all’intero ambiente scaligero. In questo momento è il Napoli in netto vantaggio sulla concorrenza di Milan, Inter, Roma e Sassuolo, avendo il sì del giocatore. Il piano del club azzurro è quello di bloccarlo adesso per poi acquistarlo a Giugno come si è fatto per Rrahamani. Manca ancora l’intesa tra le due società, la richiesta dell’Hellas Verona è di 14 milioni, si attende l’affondo decisivo per poi dire che è fatta. Il vantaggio del Napoli è importante, ma serve l’ultimo scatto per l’acquisto che si dovrebbe poi concretizzare in estate.

Fonte: CdS