Gattuso e l’elettroshock alla squadra in vista di Udine

Dalle urla nel post gara contro lo Spezia, con annessi pugni al muro e la frase: “Non avete gli attributi, tirateli fuori”, mister Gennaro Gattuso non si è fermato neanche in questi giorni. Il tecnico del Napoli si augura che abbia creato una sorta di elettroshock alla squadra in vista della gara di Udine. A seguire i partenopei avranno le gare casalinghe contro l’Empoli per la Coppa Italia e a seguire la Fiorentina alle ore 12,30 in campionato. Il Napoli ha bisogno di un successo in terra friulana per tirare fuori l’orgoglio e ricominciare al meglio questo nuovo percorso. Quattro punti su 15 a disposizione sono pochi per chi ambisce alla zona Champions, serve un’inversione di tendenza per ridare nuove speranze, magari con la benedizione di Maradona, da domani.

Fonte: CdS